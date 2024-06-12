防弾少年団 BTS ヒップホップモンスター JIN フィギュア

BTSヒップホップモンスターHIPHOPMONSTERJUNGKOOKジョングクフィギュア開封ご1度使用しておりますがそれ以降は保管しておりましたので本体自体は比較的綺麗な状態です。土台の部分は元からすり傷が多くございます。箱も全て揃っておりますが保管の際にへこんだり.年数が経過しているため傷が付いている部分がございますので写真でご確認下さい。プチプチに包んで保護した状態で発送いたします!!海外製また素人保管のため発送時.保管時に細かいキズなど付いている可能性もございます。購入前に必ずコメントお願いいたします!!



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