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防弾少年団 BTS ヒップホップモンスター JIN フィギュア
商品番号 U75288189677
商品名

防弾少年団 BTS ヒップホップモンスター JIN フィギュア
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSヒップホップモンスターHIPHOPMONSTERJUNGKOOKジョングクフィギュア開封ご1度使用しておりますがそれ以降は保管しておりましたので本体自体は比較的綺麗な状態です。土台の部分は元からすり傷が多くございます。箱も全て揃っておりますが保管の際にへこんだり.年数が経過しているため傷が付いている部分がございますので写真でご確認下さい。プチプチに包んで保護した状態で発送いたします!!海外製また素人保管のため発送時.保管時に細かいキズなど付いている可能性もございます。購入前に必ずコメントお願いいたします!!
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