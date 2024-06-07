プレイステーション4 PS4 CUH-7100BB SSD換装 美品

遊ばなくなったので出品します。2018年に購入しましたが、元々使用頻度としてはそこまで高くなく、最近は起動していません。付属品・本体(SanDisk製の500GBSSDに換装しています。通常のPS4よりも断然読み込みが早いです)元についていた、HDDもあります・純正コントローラー・HDMIケーブル・電源ケーブル・USBケーブル・外箱(ちょっと痛みがあり)・モノラルイヤホン・クイックスタートガイドおまけで・ホリパッドFPSプラスforPS4(ブルー)・聖剣伝説３・アズールレーンクロスウェーブ・ANTHEMもお付けします。SONYPlayStation4CUH-7100BB01PS4color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY