  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
プレイステーション4 PS4 CUH-7100BB SSD換装 美品
商品番号 R55922388810
商品名

プレイステーション4 PS4 CUH-7100BB SSD換装 美品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

遊ばなくなったので出品します。2018年に購入しましたが、元々使用頻度としてはそこまで高くなく、最近は起動していません。付属品・本体(SanDisk製の500GBSSDに換装しています。通常のPS4よりも断然読み込みが早いです)元についていた、HDDもあります・純正コントローラー・HDMIケーブル・電源ケーブル・USBケーブル・外箱(ちょっと痛みがあり)・モノラルイヤホン・クイックスタートガイドおまけで・ホリパッドFPSプラスforPS4(ブルー)・聖剣伝説３・アズールレーンクロスウェーブ・ANTHEMもお付けします。SONYPlayStation4CUH-7100BB01PS4color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/perpetual458946.html
http://narcologia.ru/goods/slide595487.html
http://narcologia.ru/goods/passionate165013.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru