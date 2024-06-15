沢田研二/TBS PREMIUM COLLECTION〈7枚組〉

「沢田研二/TBSPREMIUMCOLLECTION〈7枚組〉」沢田研二定価:￥30000#沢田研二#CD・DVDディスクの状態 全てのディスクにおいて、目立つキズ、汚れはありません。あくまでも中古品として判断をお願い致します。そのため、キズ、汚れ等は多少ありますが問題無いレベルだと思います。ディスクにつきましては目視による簡易検査を行なっています。ですが、お使いのプレイヤーによっては読み込みにくい場合がありますのでご了承下さい。また購入時の特典、付属の特典、チラシ等につきましては無い場合がございますのご了承下さい。上記についてご理解の上ご購入宜しくお願い致します。即購入、可能です。何かご質問、ご不明点ございましたらなら、コメントをお願い致します。ご対応させて頂きます。20230817-06



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