エレファントカシマシ All Time Best Albuデラックス盤

エレファントカシマシBESTALBUM「AllTimeBestAlbumTHEFIGHTINGMAN」デラックス盤ファンクラブ受注生産盤ブートCDは未開封。外箱角に微かな汚れがあります。CD,DVDに傷はありません。【仕様】2CD+ボーナスCD+2DVD+ブック※LPサイズBOX仕様【2CD】BESTALBUM「AllTimeBestAlbumTHEFIGHTINGMAN」【ボーナスCD】demo\u0026レアトラック集ファイティングマン/デーデ/星の砂/ゴクロウサン/やさしさ(demo音源)ポマーシャー/ビリージャー(ライブ音源)昔の侍(仮歌音源)俺たちの明日(ライブ音源)【2DVD】(Disc1)1995.6.21下北沢シェルターLIVE映像1.夢を見ようぜ2.ライヴにせかされて3.悲しみの果て4.baby自転車5.孤独な旅人6.babybaby7.さよならばかり8.始まりはいつも9.花男(Disc2)2016.12.27下北沢シェルターLIVE映像&30周年振り返りインタビュー映像1.夢をみようぜ2.デーデ3.星の砂4.孤独な旅人5.悲しみの果て6.四月の風(ファーストバージョン)7.愛の日々8.過ぎゆく日々9.明日があるのさ10.真冬のロマンチック11.珍奇男12.夜と朝のあいだに…13.ゴクロウサン14.Baby自転車15.うれしけりゃとんでゆけよ16.OHYEAH!(ココロに花を)17.お前の夢を見た(ふられた男)18.花男EN1.ハナウタ~遠い昔からの物語~EN2.ファイティングマンInterviewwithELEPHANTKASHIMASHI30年を振り返るメンバーインタビューを収録。宮本による弾き語り解説によるファイティングマンの誕生秘話など、貴重なエピソードが満載。【HISTORYPHOTOBOOK】エレファントカシマシ30年の歩みがわかる年表に、初公開となる子供時代やデビュー前の初出し写真、中国やフランスを訪れた宮本のプライベートショットや自宅などの貴重写真を多数掲載。また、宮本本人解説のアルバムジャケット写真館もついた100ぺ―ジに及ぶヒストリーフォトブック。