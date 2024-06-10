天気の子　キャラファイングラフ

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作画監督田村篤氏描き下ろしキャラファイングラフ（A4サイズ・額装付き・シリアルナンバー入り）【サイズ】縦40.05cm 横32cm 厚み2.5cm【キャラファイングラフとは】チラシなどに使われている印刷方法や、レーザープリントではなく高品位美術印刷を採用しており、高品質・高細に再現した高級複製絵画です。大量印刷のものとは一線を画しています。ご質問などございましたら気軽にお尋ねください。