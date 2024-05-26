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DREAMCATCHER ユヒョン トレカ セット
商品番号 I51420329021
商品名

DREAMCATCHER ユヒョン トレカ セット
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！こちらDREAMCATCHERユヒョンのトレカセットです。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧▽状態スリーブに入れ、ファリングしておりました。出品に際してファイルから出し検品しております。概ね美品かと思いますが、初期スレや経年劣化等気になる方はご遠慮ください。✒︎梱包スリーブ＋両面ダンボール補強＋防水用opp✒︎発送方法普通郵便✒︎発送日通常1〜2日中に発送お急ぎの方はご相談頂ければ極力対応いたします。他出品物との同梱も歓迎です◎お気持ち程度お値下げさせていただきます◎DREAMCATCHERトレカも複数出品中！今後も出品予定です！୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧その他御不明点などあればコメントよりご連絡ください。宜しくお願い致します。【検索用】DREAMCATCHERK-POPDreamCatcherドゥケトレカジユスアシヨンハンドンユヒョンダミガヒョン
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