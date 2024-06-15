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東京卍リベンジャーズ(29巻、30巻無し)
商品番号 L98836376098
商品名

東京卍リベンジャーズ(29巻、30巻無し)
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京卍リベンジャーズのコミックセット(中古品)です。29巻と30巻だけ抜けていますので全巻セットではないです。1巻〜4巻までは、実写映画仕様のブックカバーの物です。31巻は未使用品です。中古品の為ノークレーム、ノーリターンでよろしくお願い申し上げます。値引き等質問もよろしくです。
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