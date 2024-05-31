ボタン　sar SAR ポケモンカード　スカーレットex

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)画像で状態はご判断ください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。トラブル防止のためプライベート用としております。初期キズ等見落としがあるかもしれませんのでご理解の程よろしくお願いします。商品購入後のキャンセルや返品は対応しません。
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