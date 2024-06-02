PS3後期型250GB本体・ソフト16本・torneセット

PS3後期型本体ホワイト【電源・HDMIケーブル・ソフト付属】250GBPlayStation3プレイステーション3本体・ソフト・torne・電源ケーブルのセットになります。数年使って居なかった為、出品致します。動作確認・ソフトの確認は行い、初期化も行いました。グラセフ・はじめの一歩・メタルギア等本体には多少の傷がありますが、状態は良い方だと思います。ソフトは全体的に使用感あるものもありますが、起動には問題ありませんでした。その他、必要であればおまけとしてジャンク品のコントローラー4個（内1個はケーブルでつないで入れば本体で読み込めるが、スティック不調の為、誤動作がありました。充電も出来ない。その他3つは接続しててもコントローラーの1,2,3,4のライトも光りません）断線仕掛けているコントローラーと本体を繋ぐケーブルを付けることも出来ます。不必要な方は1枚目の写真の物のみ発送となります。



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