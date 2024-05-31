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刀剣乱舞絢爛図録 一巻 二巻 三巻 二周年記念祝画
商品番号 O89938377094
商品名

刀剣乱舞絢爛図録 一巻 二巻 三巻 二周年記念祝画
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞絢爛図録の1～3と2周年記念祝画の4冊です。数回しか見ていないので綺麗な状態だと思います。中身確認の為に袋から出した際袋が破けたので、外袋は無しです。梱包の際にはビニール袋などに入れます。3のみ凹みが見られるので画像にてご確認ください。よろしくお願い致します。バラ売り・値下げ交渉❌
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