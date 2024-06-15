サッカー　指導　作陽　高校　DVD ジャパンライム

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サッカー 指導 作陽 高校 DVDジャパンライム全て正常視聴可能です。保管に伴うスレ、キズ、汚れが付いている場合がございますので美品をお求めの方や細かな点が気になる方はご遠慮下さいませ。＜基本情報＞『ジャパンライムのサッカー指導者向けDVD!!』連動性とゲームスピードを養うポゼッションサッカー■指導・解説：野村雅之（作陽高等学校サッカー部監督）■実技協力：岡山県／作陽高等学校サッカー部全国トップレベルに育て上げた野村雅之監督の緻密にして大胆に選手を動かすサッカーは必見です。特出した選手がいないなかでもどうすればイレブンが連動していくか、そんな指針となる作品です。【収録内容】①ステップワーク\u0026ボールコントロールドリル収録時間49分ステップワークステップ\u0026ボールコントロール1ステップ\u0026ボールコントロール2ボールコントロール②鬼ごっこ 収録時間46分■スペースを空ける鬼ごっこ■スペースを消す鬼ごっこ③2人組\u00263人組の突破収録時間50分■2人組の突破■3人組の突破#サッカー#作陽#高校サッカー#指導#DVD#コーチング★当該画像及び文章が、【詐欺サイト】に無断転載されている場合がございます。该图片和文章可能已经被未经授权的【诈骗网站】转载。Theimageandtextmayhavebeenreprintedwithoutpermissionon[scamsite].URLが【https://jp.mercari.com/】でない場合、偽サイトですので信用情報を入力されないようお気をつけくださいませ★e0イーパ1031