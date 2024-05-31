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CF75 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀五客 内黒塗 平椀煮物椀木製懐石
商品番号 Q20342084053
商品名

CF75 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀五客 内黒塗 平椀煮物椀木製懐石
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 13,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島塗牡丹に蝶金蒔絵欅地溜塗椀五客内黒塗平椀煮物椀木製漆器高盛梨地」欅(ケヤキ)の木地を生かした美しい溜塗のお椀です。蓋に蝶、見返し牡丹の豪華な蒔絵が施されています。【寸法】直径約14.3cm全高約7.6cm〜7.9cm椀高約5.4cm椀深さ約3.8cm一客の重量約145g前後※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、キズ、ヨゴレ、ヤケ、蒔絵の浮きや補修跡(画像7，8，9、10参照)、蓋一枚に小さな打痕(画像10左上)、椀一客に補修跡(画像10真ん中右)等の時代感がございます。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#牡丹#蝶#高蒔絵#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k1703a5k903
http://narcologia.ru/goods/composite188154.html
http://narcologia.ru/goods/peroration226615.html
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