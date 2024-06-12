Nintendo Switch NINTENDO SWITCH JOY-CON…

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※※※Joy-Conグリップだけ紛失してます！※※※ご購入でご希望の方には、別で出品しておりますSwitchのカバーとジョイコンカバー＋1,000円でお付けします！NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoお写真の箱のままプチプチを巻いて、伝票貼ってお送りしたいと思います。（記憶の限りで購入した状態の梱包してみました）ダンボールに入れるなど希望の方はご相談ください！ノジマで新品で購入して3年ほどですが、2ヶ月ほど使用して放置になってしまい勿体無いので出品します。動作問題なく、画面シート貼ってありますが若干気泡入ってるようにも見えるので、気になる方は剥がしてご利用ください。他にソフトやカバーも出品してますので、おまとめでしたら送料分お値下げできます(*^^*)お写真追加なども対応しますのでご検討ください♪