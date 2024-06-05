H2　全34巻セット あだち充

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ご覧いただきありがとうございます。H2 全34巻セットの出品となります。比較的キレイな状態(主観でありますのでご理解ください)であると思いますが、経年劣化による日焼けや黄ばみが多少あります。(画像にて確認お願いします)※34巻の表紙下部に破れがあります。（写真3枚目）中古品とご了承の上、ご購入をお願い致します。