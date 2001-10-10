エルドラドゲート 第１～７巻　ドリームキャスト

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商品詳細
中古品です。 多少のキズや汚れはご理解の程よろしくお願いします。１～７巻、動作確認済です。（写真参照）※単品販売は受け付けておりません。ドリームキャスト用ソフト「エルドラドゲート第１～７巻」 帯は全巻あります。#ゲーム#RPG#Dreamcast#Other
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