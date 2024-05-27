現代季節料理全集五冊セット

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ご覧頂きありがとうございます。購入当時は利用してましたが長年倉庫に眠ったままでした、経年劣化と使用感がありますがそれほど傷みはないようです、気にされる方は購入を控えてください。あくまでも中古になりますのでご理解いただける方でお願い致します。値下げしました。