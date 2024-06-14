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「プレイステーション5」新品 未使用 未開封 PlayStation5本体 ディスクドライブ搭載モデル CFI-1200A01PS5プレステ5プレイステーション5SONY ソニー24時間以内に発送します。9月7日に楽天市場から届きました。購入した理由としては期間限定のポイントがあり購入しました。しかしps5があるので十分のためお譲りいたします。送料無料、来たままエアバッグに包み安心匿名スピード発送させていただきます。商品をエアパッキンで梱包し、段ボールに梱包させていただきます。すり替え防止、トラブル防止のため、返品・交換・返金不可でお願い致します。状態に関して写真、文章では分からない点がございましたら質問での現状確認を宜しくお願いします。申し訳ございませんが、これ以上のお値引きはご遠慮下さい。送料手数料、発送梱包費等考えますとお値引きには応じれません。当方迅速な発送を心がけておりますのでよろしくおねがいします。PlayStation5CFI-1200A01プレイステーション5本体軽量版ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStation商品名称PlayStation5型番CFI-1200A01購入日2023年9月7日同梱物PlayStation5本体×1ワイヤレスコントローラー×1ベース×1電源コード×1HDMIケーブル×1USBケーブル×1印刷物一式×1#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5