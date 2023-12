ps4 pro LIMITED EDITION THE LAST OF US ps4 pro LIMITED EDITION THE LAST OF US



SONYPS4Pro1TBCUH-7200BLIMITEDEDITIONTHELASTOFUSPARTⅡ封印シールありプレイステーション4・PS4Pro本体7200BFW10.01・コントローラ・HDMIケーブル・電源ケーブル・USBケーブル通電確認済みソフトがない為ソフトの読み込みは確認できてません。よろしくお願いいたします。