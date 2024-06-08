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ファイナルファンタジー1•2 プレミアムパッケージ 限定版　モノクロ　未使用品
商品番号 R77393070146
商品名

ファイナルファンタジー1•2 プレミアムパッケージ 限定版　モノクロ　未使用品
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】・ゲームソフト及びフィギュア共に未開封品になります。・ファイナルファンタジー　CDーROM未開封・ファイナルファンタジーⅡCDーROM未開封・スクウェア　ミニマム　コレクション　限定フィギュア3体　モノクロ　未使用・動作確認:未開封の為未確認※未使用品ではありますが、動作保証するものではありません。経年物の未使用品となりますので、ご理解いただきご検討下さい。※発送は火曜日か水曜日になります。お急ぎの方はご注意下さい。#ファイナルファンタジー#ファイナルファンタジーⅡ#プレミアムパッケージ#FFプレミアム
http://narcologia.ru/goods/composite888954.html
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