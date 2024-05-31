ファミコン　オーバーホライゾン　OverHorizon

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ファミコンソフトオーバーホライゾンOverHorizon接点復活材にて清掃済。各実機あるいはレトロフリーク等互換機にて動作確認済みですが、すべての機器での動作を保証するものではありません。写真ではございますが状態の確認をお願い致します。本人の気づかない傷、落としきれない汚れ等あるかもしれませんがあくまでも中古品となります。美品をお求めの方は購入をお控えください。中古品であることをご理解ください。当方ペットなし、タバコ吸いません。購入前にプロフィールの確認をお願いします。中古品であることをご理解ください。おまとめ同梱のご相談もお受けします。お気軽にお問い合わせください。#ファミコン#オーバーホライゾン#任天堂#NES#overhorizon#Nintendo