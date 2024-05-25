激レア　ネオジオ　ロムカセット　ロボアーミー

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未使用品のため動作確認なし。パッケージに破れ等ありません。多少色褪せありますが比較的美品かと思います。写真追加ご希望あれば対応いたします。即購入可能他に出品しているものとまとめてご購入いただける場合多少お値下げいたします。NEOGEOSMK45メガ アクションゲーム レトロゲーム