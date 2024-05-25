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激レア　ネオジオ　ロムカセット　ロボアーミー
商品番号 P69297158299
商品名

激レア　ネオジオ　ロムカセット　ロボアーミー
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 24,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品のため動作確認なし。パッケージに破れ等ありません。多少色褪せありますが比較的美品かと思います。写真追加ご希望あれば対応いたします。即購入可能他に出品しているものとまとめてご購入いただける場合多少お値下げいたします。NEOGEOSMK45メガ　アクションゲーム　レトロゲーム
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