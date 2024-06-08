VISIONAIRE No.20 COMME des GARCONS ギャルソン

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アメリカNY初のコレクターズマガジン「VISIONAIRE(ヴィジョネア)」とは ...

VISIONAIRENo.20COMMEdesGARCONSBlueeditionコム・デ・ギャルソンニューヨーク発のビジュアル・マガジン『ヴィジョネア』の川久保玲（KawakuboRei）をゲストエディターに迎えた第20号。コム・デ・ギャルソンの広告や伝説的雑誌『Six』などのグラフィックデザインを手がけてきた井上嗣也（InoueTsuguya）によるアートディレクション。撮影はブルース・ウェーバー、ピーター・リンドバーグ、ニック・ナイト、カール・ラガーフェルドら13名のフォトグラファーが参加している。付属品完備、函は青色版。コンディション：限定2,800部・エディション入、函のフチにスレ少・傷み少、付属品完備（篠山紀信撮影「Six1/4」と型紙は未開封、ヴィジュアルシート全13枚揃・状態良好）出版社：VISIONAIREPUBLISHING刊行年：1997本体サイズ：47×30.5cmcondition：A（good）その他、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。