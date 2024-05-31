PS4 Pro リオレウスエディション 1TB

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商品詳細
無言購入、即購入okPS4ProCUHJ-10020モンスターハンターワールドリオレウスエディション1TB本体表面に細かな線傷はありますが、目立つ傷はないです。箱にイタミがあります。写真のもので全てです。初期化してあるためソフトはつきません。【付属品】ps4pro本体HDMIケーブル電源ケーブルusbケーブルコントローラー （モンハンのではありません。）値引き不可#capcom#モンハン#リオレウス#プレイステーション#プレ4
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