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PS4 Pro リオレウスエディション 1TB
商品番号 P49575503044
商品名

PS4 Pro リオレウスエディション 1TB
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 8,232 円
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商品詳細

無言購入、即購入okPS4ProCUHJ-10020モンスターハンターワールドリオレウスエディション1TB本体表面に細かな線傷はありますが、目立つ傷はないです。箱にイタミがあります。写真のもので全てです。初期化してあるためソフトはつきません。【付属品】ps4pro本体HDMIケーブル電源ケーブルusbケーブルコントローラー　（モンハンのではありません。）値引き不可#capcom#モンハン#リオレウス#プレイステーション#プレ4
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