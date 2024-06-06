オカリナ 大塚楽器製作所 NIGHT スタンダルド SFB

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【値下げしました】大塚楽器製作所のオカリナNIGHTスタンダルドSFBです。軽くて吹きやすいモデルで、多くの愛好者に支持されています。カラーはブラウンです。新品・未使用です。専用ケース付きです。種類...オカリナ