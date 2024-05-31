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プレイステーション5 ディスクドライブ搭載モデル　超美品
商品番号 P49837151886
商品名

プレイステーション5 ディスクドライブ搭載モデル　超美品
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 21,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPS5CFI-1000A8K4KHDRディスクドライブ搭載コントローラー　新品未使用　コード　新品未使用　ホワイトパネル　新品未使用カバーBLACK仕様　取り替え可能　【付属品】・PS5本体・電源ケーブル・コントローラー　新品未使用・コントローラー用USBケーブル　新品未使用・縦置き用土台・クイックスタートガイド、セーフティガイド　新品未使用取説付き　元箱付き仕様回数　1週間　初期化済み　動作確認済みです♪美品　傷無く綺麗です♪大人使用送料無料　らくらくメルカリ便　ヤマト運輸ペット無しタバコ吸いません　上記記載ご理解頂ける方の取引きで宜しくお願い致します♪
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