プレイステーション5 ディスクドライブ搭載モデル　超美品

SONYPS5CFI-1000A8K4KHDRディスクドライブ搭載コントローラー 新品未使用 コード 新品未使用 ホワイトパネル 新品未使用カバーBLACK仕様 取り替え可能 【付属品】・PS5本体・電源ケーブル・コントローラー 新品未使用・コントローラー用USBケーブル 新品未使用・縦置き用土台・クイックスタートガイド、セーフティガイド 新品未使用取説付き 元箱付き仕様回数 1週間 初期化済み 動作確認済みです♪美品 傷無く綺麗です♪大人使用送料無料 らくらくメルカリ便 ヤマト運輸ペット無しタバコ吸いません 上記記載ご理解頂ける方の取引きで宜しくお願い致します♪



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