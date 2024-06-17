翼神 GIGAWING GENERATIONS PS2用ソフト【起動確認済み】

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PlayStation2用ソフト「翼神GIGAWINGGENERATIONS」TAITO●付属品ディスクケース取扱説明書※写真に無いものは付属しません。※起動確認に使用したPlayStation2本体やTVは付属しません。●状態出品時に当方のプレイステーション2にて起動確認いたしました（写真6，7枚目）。キズや汚れなどの傷みがあります。写真では分かり難いですが盤面に擦り傷があります。外観は必ず写真をご確認ください。商品の状態に関しましてもあくまでも主観となります。●その他古いソフトであるため動作不良が起こり得ることをご了承下さい。中古・長期自宅保管の為、キズ・擦れ・汚れ・焼け等のダメージなどが気になる方はご遠慮ください。すり替え防止のため一切返品対応しかねますので、写真や商品説明をご参照の上、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。※ネコポスまたはゆうパケットポストで発送予定です。値下げ不可タイトー匠TAKUMIシューティングゲーム