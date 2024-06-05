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締め太鼓
商品番号 C17623635932
商品名

締め太鼓
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

36センチぐらいの締め太鼓です。使う機会が無いので出品します。4年ほど前にかっこいいと思って3万円で購入した。
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