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商品詳細
36センチぐらいの締め太鼓です。使う機会が無いので出品します。4年ほど前にかっこいいと思って3万円で購入した。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper454109.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly522784.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle40325.html
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