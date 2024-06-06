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付属品完備 WiiU本体 WiiUプレミアムセット すぐに遊べるセット！32ＧＢ
商品番号 W25746450579
商品名

付属品完備 WiiU本体 WiiUプレミアムセット すぐに遊べるセット！32ＧＢ
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 4,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品完備WiiU本体WiiUプレミアムセットすぐに遊べるセット！32ＧＢ★お買い特3点のオマケ付き★接続するだけですぐに遊ぶことが可能なセットでの出品です！【出品物一覧】ソフトや特典等は付属しておりません・外箱・内箱・説明書・ウィーユー本体（大容量32ギガ）・ウィーユーゲームパッド　タッチペン黒・WiiU本体ACアダプター・ゲームパッド用ACアダプター・HDMIケーブル・スタンド3種【おまけ】・wiiリモコン・センサーバ・ヌンチャクソフトを用意して頂ければすぐに遊べるセットとなっております。本体にスレ、箱に若干痛みございますが全体的に大きな痛みや汚れはございません。写真をご確認ください。ゲーム読み込み確認済み、動作問題ない良好なお品となっております。おまけでwiiリモコンセンサーバーヌンチャクをお付けしているので、この1台でwiiuだけでなく、wiiのソフトも遊ぶことができる大変お得なセットです！外箱にプチプチを巻いてそのまま発送させて頂きます。ご了承ください。#wiiu本体#wiiu本体プレミアムセット#WiiU#ウィーユー#ゲームパッド
http://narcologia.ru/goods/revamp362222.html
http://narcologia.ru/goods/recommended764290.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial581916.html Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット(クロ) 【メーカー生産終了】
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