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織田信長 全2 DVD　渡辺謙・名取裕子・真田広之・千葉真一
商品番号 V63913348178
商品名

織田信長 全2 DVD　渡辺謙・名取裕子・真田広之・千葉真一
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「織田信長」渡辺謙/名取裕子/中島貞夫#渡辺謙#名取裕子#中島貞夫#CD・DVDレンタル使用DVDです。全2巻セットです。視聴確認済みです。ケースはレンタル使用品につき若干細かい痛み等がありますが、目立った問題等はないと思います。ジャケット上巻背タイトルのみに管理シールがあります。下巻は管理シールはありません。の状態は画像判断でお願いします。ディスクには再生に影響がない程度の傷があります。ご了承下さい。その他、DVDいろいろ出品予定です！
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