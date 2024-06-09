★う ロシア語 洋書 / スラブ諸語の実質的な語結合　タチアナ・モロシュナヤ

СубстантивныесловосочетаниявславянскихязыкахТатьянаМолошнаяスラブ諸語の実質的な語結合 タチアナ・モロシュナヤ 言語学TatianaMološnaya他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十二一一【内容紹介】本書では、現代文学のロシア語、ポーランド語、チェコ語、ブルガリア語、セルボ＝クロアチア語において、名詞を主語とするコロケーションについて解説しています。これらの単語の組み合わせの構造と生産性を比較分析した結果I.基本概念。§1.句。句の構成(7):句内の単語の接続(8):句内の単語の順序(16)§2.フレーズのモデルを記述する方法。..§3.句モデルの形式的分類§4.実体句で表現される構文関係の種類Ⅱ．ロシア語の実体句のモデルA.名詞+形容詞。名詞+形容詞、性別、数、および大文字と小文字が一致する(31)。Ex+adj、場所はunclを引き付けます(32)以下写真参照#言語学#スラブ語#そるてぃ書店#言葉の本#ロシア語#オレンジの本棚#キリル文字#外国語学習書