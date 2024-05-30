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KORG MICROKEY2-37
商品番号 I47671719430
商品名

KORG MICROKEY2-37
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ff14にて楽器演奏で3〜4回ほど使用していますがほとんどつかわなかったので出品します。2020／9月に購入したものです。ほとんど未使用になります。動作確認済み。目立った傷汚れなし。他に気になること等あればコメントにて質問ください。種類···電子ピアノ
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