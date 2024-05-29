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新品未開封!ASKA SYMPHONIC CONCERT TOUR 2008
商品番号 I55101903783
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新品未開封!ASKA SYMPHONIC CONCERT TOUR 2008
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,315 円
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商品詳細

新品未開封!ASKASYMPHONICCONCERTTOUR2008\"SCENE\"Blu-ray新曲『UNI-VERSE』がステージで初披露されている。01．birth02．GIRL03．迷宮のReplicant04．はじまりはいつも雨05．goodtime06．抱き合いし恋人07．君の好きだった歌へのプロローグ08．背中で聞こえるユーモレスク09．帰宅10．nextdoor11．蘇州夜曲12．C-4613．心に花の咲く方へ14．UNI-VERSE15．僕はこの瞳で嘘をつく16．月が近づけば少しはましだろう17．けれど空は青～closefriend～18．PLEASE19．伝わりますか20．君が愛を語れCHAGE\u0026ASKAASKABlu-rayDVD
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