PSP-3000 ブルー　動作確認及び初期化済

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ボタンの凹みもなく正常に反応します。電源入れるスライド部分がすこし擦れておりますがその他は大きな傷等もなく状態は良好です。バッテリー、メモリーカード、充電器付属。その他の情報は画像をご確認ください。SONYPlayStationPortablePSP-3000MScolor:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY