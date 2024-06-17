ニンテンドー3DS LL リミテッドパック ターコイズ×ブラック

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ご覧頂きありがとうございます♪☆付属品‪☆・ニンテンドー3DSLLターコイズ×ブラック本体・充電器・タッチペン・SDカード・ARカード・説明書等・外箱・3DSLL専用クリーニングポーチ届いたらすぐに遊べる状態です！写真で分かる通り、自宅保管の為外箱に多少の凹みや汚れがございます。ご理解くださいm(__)m全ての動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎(任天堂純正品)新品スティックに交換◎アルコール消毒済み◎初期化済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色良好でございます！また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です！タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません！あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さいm(__)m発送方法らくらくメルカリ便24時間以内に発送可能✨️値下げ不可コメントなしで即購入okです❗️「ニンテンドー3DSLLリミテッドパックターコイズ×ブラック」任天堂定価:￥18952#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS