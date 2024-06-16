BTSBEYOND THE STORY日本語版 グクトレカ付き

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商品詳細
BEYONDTHESTORY10-YEARRECORDOFBTS日本語版開封していますが中身は開いていません。特典フォトカードは【グク】のみあります。スリーブに入れて保管していました。海外製品の為初期スレ等ある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。人気グループ···BTSグッズ種類···その他
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