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BTSBEYOND THE STORY日本語版 グクトレカ付き
商品番号 U69289293694
商品名

BTSBEYOND THE STORY日本語版 グクトレカ付き
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

BEYONDTHESTORY10-YEARRECORDOFBTS日本語版開封していますが中身は開いていません。特典フォトカードは【グク】のみあります。スリーブに入れて保管していました。海外製品の為初期スレ等ある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。人気グループ···BTSグッズ種類···その他
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