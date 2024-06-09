「イデアとエピステーメープラトン哲学の発展史的研究」天野正幸定価:￥16000状態は概ね良好、綺麗です。（素人目による確認のためご了承下さい）神経質な方のご購入はご遠慮くださいご質問等ありましたらお気軽にお尋ねください。#天野正幸#天野_正幸#本#哲学／哲学



イデアとエピステーメー―プラトン哲学の発展史的研究



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