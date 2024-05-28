小学館の図鑑NEO 10巻+他図鑑2巻

図鑑12冊セット小学館の図鑑NEO10冊その他図鑑 2冊保管時のスレや色褪せ、汚れはあります。特に乗り物図鑑はカバー紙の一部破れがあります。その他は写真でご判断願います。中身は、全体的に子供はあまり読まなかった為綺麗な方と判断します。全てはチェックできていませんが。全てDVD、CD等の付属品はありません。1動物2植物3昆虫4魚 5鳥6両生類・はちゅう類7水の生物9宇宙14乗りもの18岩石◦鉱物◦化石 プレNEO生活の図鑑学研はっけんずかん うみ



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