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商品詳細
経年相応のヤケ、シミ、褪せ、折れ跡があり、本体側面、背表紙に汚れがあります。背割れや奥付け部分に書き込みもあります。本文に書き込みはありませんので、読む分には問題ありません。大学や企業の図書館からの寄贈本です。管理ラベルや蔵書印がありますが除籍処理済みです。本体側面・見返し部分に蔵書印、書き込み、貸出袋(貸出票)がある場合があります。古い本であることをご承知ください。アルコール消毒をして発送します。#アーリーバード本の出品一覧はこちらM-22
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ヘルマン・ヘッセ 23冊セット 人文書院 - その他
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