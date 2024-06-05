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ヘルマン・ヘッセ　23冊セット　人文書院
商品番号 M83182298383
商品名

ヘルマン・ヘッセ　23冊セット　人文書院
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年相応のヤケ、シミ、褪せ、折れ跡があり、本体側面、背表紙に汚れがあります。背割れや奥付け部分に書き込みもあります。本文に書き込みはありませんので、読む分には問題ありません。大学や企業の図書館からの寄贈本です。管理ラベルや蔵書印がありますが除籍処理済みです。本体側面・見返し部分に蔵書印、書き込み、貸出袋(貸出票)がある場合があります。古い本であることをご承知ください。アルコール消毒をして発送します。#アーリーバード本の出品一覧はこちらM-22
http://narcologia.ru/goods/choice173785.html
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome910943.html

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