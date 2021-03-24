【未使用】PSP 2000 プレイステーションポータブル　ゲームソフト3本おまけ

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-2000アイスシルバー自宅整理の際、クローゼットから掘り出しました、購入してから一度も通電させていません。撮影のために開封しましたが未使用品です。通電テスト未。初期不良チェック未。付属バッテリーは膨張しているためジャンク品となります。おまけ付き！1.モンスターハンター2nd未開封2.リッジレーサーズ 未開封3.メタルギアソリッド 未開封4.アクセサリー4点パック 未開封気になる点など、ご質問お待ちしております。また、ご購入前提の方のために動作確認もいたします。なお、発送後すり替え・抜き取り防止の為、返品は固くお断りします。未開封ですが古い商品の為、初期不良、経年変化等には保証できません。#ソニー#SONY#psp2000#PSP#PlayStationPortable#プレイステーション#未使用品#モンスターハンター#リッジレーサーズ#メタルギアソリッド#レア
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