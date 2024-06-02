ONE PIECE FILM RED リミテッド・エディション('22「ワンピ…

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荷物整理のためコレクションから出品します。ボールペン、ステッカーも揃っています。ほぼ未使用品ですが素人保管のため細かい汚れ等気になる方はご遠慮ください。即購入OKです。「ONEPIECEFILMREDリミテッド・エディション('22「ワンピース」製作委員会)〈初回生産限定・2枚組〉」田中真弓/中井和哉/谷口悟朗定価:￥7300#田中真弓#中井和哉#谷口悟朗#CD・DVD