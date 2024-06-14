The BEST (3CD)/Kinki Kids

※最後までよくお読みください。新品未開封です。※即購入、無言購入OKで、発送は1日以内に行います。※本業が忙しいために取引メッセージへの返答は商品の発送前か後とさせて頂きます。ご了承下さい。取引に関して何かご要望がある場合は購入前にコメントをお願いします。※他にもCDやDVD、Blu-rayを出品しており、2点で150円引きさせて頂きます。商品の組み合わせによっては3点で300円、4点で500円引き出来る場合がありますので、コメント上でご相談下さい。※万が一ケース割れ等の不良があった場合(発送前に検品しておりますが、配送事故等様々な要因で商品が破損することが考えられます。対応致しますので、何卒、悪い評価をする前にご一報をお願いします)、取引画面ではなく、出品中の商品にコメントをお願い致します。お手数ですが、よろしくお願いします。「TheBEST」KinKiKids定価:￥4500#KinKiKids#KinKi_Kids#CD・DVDデビュー20周年を記念した、2017年12月6日リリースのベスト・アルバム。デビュー曲「硝子の少年」から現在に至るまでの全シングル45曲をリマスタリングして収録。年々多彩に変化していく彼らの表現を改めて振り返ることのできる作品だ。



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