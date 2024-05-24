韓国語本『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』 台本集1巻＆2巻【特典付き】

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商品詳細
ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の韓国語台本集の1巻(1話〜8話)、2巻(9話〜16話)です。ポストカードと、名刺の特典付きです。購入して1度パラパラっとよんで、自宅で保管したものです。ポストカードは未開封です。名刺は、一度ちらっと開封をしたかもしれないのですが、状態はきれいです。※すべて韓国語ですので、ご注意ください。
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