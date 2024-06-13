Pimax 5k plus

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商品詳細
VIVEのコントローラーとベースステーションで遊んでたのですが最近使うことがほとんど無くなったので出品します使用に関して特に問題はなかったです、視野角広いです(写真4)商品内容は・HMD本体およびケーブル・アダプタケーブル・ヘッドストラップ+サイドに取り付けるアクセサリー(VIVEのオーディオストラップを使用していたため未使用)おそらく購入時のままで欠品ないと思います経年につき、HMDのケーブル付け根と中継ケーブルの付け根にゴム割れあります(2-3枚目)HMD本体はぶつかったりしなかったので割れは見られませんでした仕様5KHD解像度200°FOVフレネルレンズ最大144Hzの超高速リフレッシュレートSteamVR1.0/2.0トラッキング対応快適なエルゴノミクスデザインなるべく早めに配送致します
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