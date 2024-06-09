Camera Crazy Arthur Elgort アーサー エルゴート

CameraCrazy|ArthurElgortアーサーエルゴート目立った傷汚れありませんが、ページに折り癖あります出版社‏:‎Steidl(2004/9/15)発売日‏:‎2004/9/15言語‏:‎英語ハードカバー‏:‎200ページ過去30年間、私はロケ先や自宅、スタジオでカメラを持って人々の写真を撮り続けてきた。この間、私のカメラコレクションは100台以上に増え、そのどれもが今でも愛用している！最初に手にしたのは1965年のニコンFで、次に手にしたのはライカM-2にズミクロン35mmレンズだった。その後すぐに、私はより大きなフォーマットに移行した。最初はグラフレックス4×5とローライフレックス。それからハッセルブラッド、リンホフ、マミヤ。最近購入したデジタルオリンパスは、個人的な仕事で愛用している。どれも親しい友人たちだ。私は本当にカメラ狂だ！この本の写真は、私だけではないことを映し出していると思う！--アーサー・エルゴートスナップショットの美学を極めたアーサー・エルゴートは、世界で最も有名なカメラ愛好家の一人である。カメラ・クレイジー』では、子どもからスーパーモデルまで、また見知らぬ人から自分自身まで、カメラを持つ他の人々を撮影している。シンディ・クロフォードやリチャード・ギアがカメラを構えている。パパラッチの群れ。果てしなく増え続けるレンズの海、このカメラ狂の文化。レンズ越しでなければ何も見えないかのようだ！そして、現代の時流を捉えるのに、フレームに収められた瞬間のマエストロ以上の人物がいるだろうか：アーサー・エルゴート



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Arthur Elgort: Camera Crazy | Book Ernest



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364点のアーサー エルゴートのストックフォト - Getty Images



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