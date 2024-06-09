ネオロマンスBOX アンジェリークセレクション PS2ソフト 特典付★新品未開封

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【ADH/AIH】PS2ソフトネオロマンスBOXアンジェリークセレクションです。コレクション整理の為に出品いたします。新品未開封です。状態は写真でご判断下さい。【984】【内容】■アンジェリークエトワール使命の果てに待つのは「聖天使」？それとも恋の成就？・18名の魅力的な守護聖とともに、生まれたての宇宙を育成・時間や季節によって出現する、デートスポットは30ヶ所以上！・恋愛キャラクター全員に、感動のエンディングムービーを収録・スチルやイベント、BGMを視聴できる「想い出」機能つき■ネオアンジェリーク少女が不思議な力に気付いたとき、恋と運命が動き出す・シリーズ最多を誇る、大ボリュームの恋愛イベント・戦いに使う石「オーブ」で、パートナーとの絆をアップ！・「話題」を選んで、恋愛段階を進めるビンゴトーク・仲間と過ごす「夕食会」で、気になる人にアプローチ！スペシャル特典：映像DVD「ネオロマンススペシャル」#NeoAngelique #キッズステーション #プレステ #恋愛シミュレーション