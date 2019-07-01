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矢沢永吉DVD THE DAY 30th ANNIVERSARY
商品番号 O16731562068
商品名

矢沢永吉DVD THE DAY 30th ANNIVERSARY
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 5,535 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。THELIVEEIKICHIYAZAWADVDBOXからのバラ売りです。ディスクは未使用に近いです。付属品も使用感なく綺麗です。ケースは写真程度のスレがあります。ちゃんとした新品のダンボール箱に入れてらくらくメルカリ便でお届けします。よろしくお願いいたします。収録曲DISC11.トラベリン・バス2.Oh！ラヴシック3.YOKOHAMA二十才(ハタチ)まえ4.ワン・ナイト・ショー5.ボーイ6.向日葵7.兄貴に相談8.0時5分の最終列車9.CHERRYSTONE10.くちづけが止まらない11.ADAY12.馬鹿もほどほどに13.フリーダムライダー14.パナマに口紅15.気ままなロックンローラー16.エンドレス・サマー17.ライフ・イズ・ヴェイン18.背中ごしのILOVEYOU19.DON'TWANNASTOP20.逃亡者21.止まらないHa～HaDISC21.サブウェイ特急2.IAM3.鎖を引きちぎれ4.トラベリン・バス
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