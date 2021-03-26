帝都物語シリーズセット

「帝都幻談上・下」「新帝都物語維新国生み篇上・下」「帝都物語異録」「新装版 帝都物語」全6巻（角川文庫）荒俣宏〔著〕幕末、明治から昭和にかけての著名人が多数登場する夢枕獏や京極夏彦に先立って、陰陽道や陰陽師を題材にした作品で、日本の近現代史の裏側で物語が展開して行きます。魔術、地政学、風水、建築、都市計画と著者の博覧強記ぶりに圧倒されます。紙媒体は現在絶版のようです。「帝都物語異録」に収録されている『龍神村木偶茶屋』は「新帝都物語」から「帝都物語」本編の間の加藤の出自に関わるエピソードで、電子書籍化もされていません。「帝都幻談」にはヨレがあります、それ以外は中古本としては概ね状態良好です。平将門安倍晴明平田篤胤平田銕胤遠山景元(金四郎)鳥居耀蔵最上徳内藤田東湖田中久重(からくり儀右衛門)土方歳三斎藤一榎本武揚エドワード・スネル幸田露伴寺田寅彦渋沢栄一織田完之森田正馬森鴎外後藤新平早川徳次今和次郎西村真琴泉鏡花北一輝高橋是清石原莞爾大谷光瑞甘粕正彦森繁久彌ジョセフ・ニーダム大川周明角川源義角川春樹三島由紀夫藤森照信 などが登場説明関東大震災や辛亥革命など、干支にいう〈亥の年〉には、国家的規模の大異変が続発している。そして、亥年にあたる一九九五年。不幸にも阪神大震災、地下鉄サリン事件という未曾有の大惨事が発生した。だが本書はすでに、魔人・加藤保憲を駆って、破滅の予兆を孕んだ現代の姿を予見していた！ ここにまた、混沌とした世紀末を乗り切るために、科学、都市計画、そして風水まで、あらゆる英知が結晶したカタストロフィ・ノベルを繙く時がやってきた――。#荒俣宏#荒俣_宏#本#日本文学／小説・物語#絶版



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