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商品詳細
少年少女文学館 全30巻 6.10.26.27.29.30巻以外 月報がついています。本の状態は画像を参考になさって下さい。古本という性質上ヤケ、折れ、シミ、ヨレ、等が有るものがあります。細かいことを気にする方のお買い上げはご遠慮下さい。状態のご理解・ご確認を得る為に天・腹部の写真を作品別に示しております。
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