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seventeen cafe セブチカフェ　入場特典　caratくじ　ウォヌ
商品番号 K40219565061
商品名

seventeen cafe セブチカフェ　入場特典　caratくじ　ウォヌ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,466 円
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商品詳細

【本日限定値下げ中】seventeenセブチカフェ　入場特典　ウォヌcaratくじ　ウォヌ韓国製品のため初期キズ、擦れ等がある場合があります。ご了承の上でご購入ください。傷つきやすい材質であるため、初期傷、擦れ等ある場合がございます。また、素人管理の品であるため神経質な方はご遠慮下さい。厚紙＋op袋で発送しますその他何が質問等ございましたらお気軽にどうぞ。
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