【動作良好】すぐ遊べる PS2 SCPH-50000 ミッドナイトブラック

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商品詳細
■すぐ遊べる！プレイステーション2PS2ミッドナイトブラックSCPH-50000NB■付属品・本体・デュアルショック2・電源ケーブル・AVケーブル・PS2メモリーカード・PSメモリーカード■状態・動作多少の使用感ございますが、概ね良好な状態です。（多少のスレ傷はございます）・各ボタンへたりなどもございません。・コネクター部分接触良好。一通り動作の確認しております。尚、状態は写真にてご判断頂けましたら幸いです。アルコールクリーニング済です。■中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。■梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。即購入歓迎！ゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#PS2
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